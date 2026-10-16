Çakırsaz’da halkın talepleri yerinde dinlendi

ziyaretin kapsamı:

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, köy ziyaretleri programı çerçevesinde Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çakırsaz Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret, köy merkezinde ve Çakırsaz Hanı'nda gerçekleştirildi.

iletilen talepler ve değerlendirmeler:

Kaymakam Yıldırım, köy muhtarından köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilettiği talep ve beklentiler dikkatle dinlendi; Yıldırım, iletilen konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sırasında köy sakinleriyle yürütülen diyalogda öncelikler ve gündemdeki konular ele alındı. Yetkililerin yerinde dinleme yaklaşımı, vatandaşların görüşlerini doğrudan iletmelerine olanak sağladı.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, köy halkının misafirperverliği için teşekkür etti ve yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimin önemine vurgu yaptı.

ALTINTAŞ KAYMAKAMI YILDIRIM’DAN KÖY ZİYARETLERİ