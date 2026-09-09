Belen'de motor alevleri itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Belen'de motor yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi sınırları içinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden alevler yükseldiği ihbarı alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri ile ilgili birimler sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından araç ve çevresinde kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Araç hasarı ve olayın seyri:

Yangın sırasında FİAT marka otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının çevreye ve diğer araçlara sıçramasını engelledi.

BELEN SARIMAZI MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.