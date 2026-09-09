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Düğün gecesi ölen uzman çavuşun davasında gelin beraat etti

Kayseri Talas'ta 12 Haziran 2025'te düğün gecesi ölen uzman çavuş Ümit Canpolat davasında, gelin Müge Canpolat hakkında mahkeme beraat kararı verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun davasında gelin beraat etti

Kayseri'deki dava sonucu: gelin beraat etti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 Haziran 2025'te düğün gecesi evinde ölü bulunan uzman çavuş Ümit Canpolat ile ilgili soruşturma ve yargılama bugün sonuçlandı. Olay ilk etapta intihar olarak değerlendirilmiş, sonrasında basında yer almasıyla birlikte dosya Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Davanın geçmişi:

Olayın yaşandığı gece, uzman çavuş Ümit Canpolat evinde tabanca ile ölü bulunmuştu. İlk değerlendirmede intihar şüphesi gündeme gelmiş; ancak medyada yer alan haberlerin ardından soruşturma genişletilerek cinayet şüphesiyle dava açıldı. Yargılama Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürüldü.

Mahkeme süreci ve karar:

Davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Müge Canpolat, ölenin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan M.C. sanık, olayın bu noktaya gelmesinde ölen eşinden kendisine kalan evin etken olduğunu belirtti. İddia makamı sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti; yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanığın beraatine hükmetti.

Mahkeme kararının gerekçesi ve tutanak detayları duruşma tutanağına yansıdı; tarafların kararı temyiz etme hakları bulunuyor. Olayın ilk anda intihar olarak değerlendirilmesi ve sonrasında dosyanın ceza mahkemesine dönüşmesi, vaka sürecinin medyada geniş yer bulmasıyla şekillendi.

KAYSERİ&#039;NİN TALAS İLÇESİNDE DÜĞÜN GECESİ DAMAT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT CANPOLAT’IN TABANCA İLE ÖLDÜĞÜ...

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE DÜĞÜN GECESİ DAMAT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT CANPOLAT’IN TABANCA İLE ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ GELİN M.C.’NİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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