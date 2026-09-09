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Motor arızası nedeniyle denize acil iniş: Rize açıklarında 2 kişi kurtarıldı

Batum'tan Ordu-Giresun'e giden özel uçak, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptı; iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Motor arızası nedeniyle denize acil iniş: Rize açıklarında 2 kişi kurtarıldı

Olayın özeti:

Birimlerden gelen bilgiye göre, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na seyir halinde olan özel uçak, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası yaşaması üzerine denize acil iniş gerçekleştirdi. Olayı takiben arama ve kurtarma koordinasyon merkezine ulaşan ihbar üzerine bölgeye hızlı müdahale edildi.

Operasyon detayları:

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından yönlendirilen Sahil Güvenlik unsurları, bölgeye sevk edildi. Sevk edilen ekipler arasında 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-307), 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-101, KB-29) ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi yer aldı.

Bölgeye intikal eden ekiplerin çalışması sonucunda uçak deniz yüzeyinde tespit edildi ve uçakta bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı. Kurtarma süreci titizlikle yürütüldü ve kurtarılan kişilere ilk müdahale yerinde yapıldı.

Bakanlık açıklaması ve değerlendirme:

İçişleri Bakanlığı, yapılan operasyonu ve koordinasyonu duyurarak, kurtarma faaliyetlerini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini takdir etti. Kurum açıklamasında kurtarılan kişilerin durumunun bildirildiği ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu tür acil inişlerde zamanında müdahalenin ve koordinasyonun önemi ön plana çıkarken, sorunun kaynağı olan motor arızasına ilişkin teknik incelemeler yetkili kuruluşlarca yapılacaktır. Olayla ilgili gelişmeler yetkili merciler tarafından paylaşılacaktır.

İçişleri Bakanlığı: &quot;Rize’de denize acil iniş yapan uçakta bulunan 2 şahıs...

İçişleri Bakanlığı: "Rize’de denize acil iniş yapan uçakta bulunan 2 şahıs kurtarılmıştır"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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