Gürcistan çıkışlı hafif uçak Pazar açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

iniş ve kurtarma süreci:

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde acil iniş yapan uçaktaki iki kişiyi uçaktan alarak sahile çıkardı. Kurtarılanlar, çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine götürüldü.

kurtarılanların kimlikleri ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler:

Uçakta bulunanların Belçika vatandaşı olduğu, isimlerinin Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu ifade edildi. İki kişinin sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili yetkililerden henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı