Aksu orman yangınında enerji düşürüldü, soğutma ve tahliyeler sürüyor

Aksu orman yangınında enerji düşürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangınının enerjisinin düşürüldüğü, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere karşı hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.

Müdahale gücü ve saha çalışmaları:

AFAD verilerine göre yangın söndürme çalışmasında 1.196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araç görev alıyor. Havadan destek ise 2 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 10 hava aracı ile sağlanıyor. Ekipler, alev hattında soğutma ve kontrol çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tahliye, can kaybı ve etkilenenler:

Yeşilkaraman bölgesindeki yangında tahliye edilen ve güvenli bölgeye alınan Hasan Kahya (53) adlı vatandaşın, tahliyeden kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Kahya'nın Yeşilkaraman mezarlığında bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Yangın nedeniyle Aksu, Kumluca ve Serik ilçelerindeki 4 mahalleden toplam 454 hane ve 1.210 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, şu aşamada geçici barınma ihtiyacı bulunan vatandaş bulunmadığını belirtiyor.

Sağlık verilerine göre yangınlardan Aksu'da 35 kişi olmak üzere toplam 38 kişinin etkilendiği tespit edildi. Hayvan tahliyelerinde ise 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşındı; bölgede 18 ahır'ın yangından etkilendiği kaydedildi.

Altyapı, iletişim ve yardım çalışmaları:

Güvenlik gerekçesiyle Aksu'da 4 mahallede 993 abonenin elektriği kesildi. İletişimin kesintisiz sürmesi için Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'e ait 3 mobil baz istasyonu bölgeye yerleştirildi ve internet altyapısında herhangi bir kesinti olmadığı bildirildi. AFAD Koordinasyon TIR'ı ile Yeşilkaraman Mahallesi'nde hizmet veren iki adet 100 kilovatlık jeneratör bulunuyor.

AFAD tarafından yürütülen hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor; vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına yönelik müdahalesi sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Kezban Ateş, alevlerin mahalleyi tehdit ettiğini, bir gün içinde samanların tutuştuğunu ve evlerini tahliye ederken çaresizlik yaşadıklarını anlattı: 'Ne yapayım, yapacak bir şey yok, ağladım ağladım durdum.' Ateş, hayvanlarının bir gün önce kamyonlara yüklenip götürüldüğünü ifade etti.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL'DE BAŞLAYAN VE ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLEN YANGINDA SOĞUTMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.