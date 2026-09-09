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Vucic parlamento feshiyle 25 Ekim 2026'da erken seçim kararı aldı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamento feshiyle erken genel seçimin 25 Ekim 2026'da yapılacağını açıkladı; amaç gerilimleri azaltıp demokrasiyi korumak

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Vucic parlamento feshiyle 25 Ekim 2026'da erken seçim kararı aldı

Vucic'in parlamento feshi ve seçim kararı:

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı açıklamada 17 Aralık 2023'te göreve gelen parlamentonun feshedildiğini duyurdu ve ülkeyi erken genel seçime götürme kararını açıkladı. Vucic, erken seçimlerin tarihin 25 Ekim 2026 olarak belirlendiğini söyledi ve bu adımı mevcut gerilimleri daha da tırmandırmamak için atıldığını ifade etti.

Konuşmasında, "Sırbistan’ın hangi yöne ilerleyeceğini açıkça belirleyecek seçim sonuçlarına ihtiyacımız var" diyen Vucic, demokrasinin korunmasının hedeflendiğini belirtti ve "Demokrasi, siyasi sistemlerin en iyisi ve henüz daha iyisi bulunmadı" sözleriyle halka tercih yapma imkanı sunulacağını vurguladı.

İktidarın aday ve süreç planı:

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), seçimlere "Birleşik Sırbistan" koalisyonuyla katılma kararı aldı ve Cumhurbaşkanı Vucic'i başbakan adayı olarak belirledi. Anayasa uyarınca Vucic'in başbakan olabilmesi için önce cumhurbaşkanlığından istifa etmesi gerekiyor; Vucic daha önce bunu bu ay içinde gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Vucic görevinden ayrıldığında, Meclis Başkanı ve eski başbakan Ana Brnabic'in cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği ve yeni cumhurbaşkanlığı seçim tarihini belirleyeceği kaydedildi. Bu durum, Ekim'deki genel seçimin ardından kısa süre içinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.

Protestoların etkisi ve geçmişi:

Sırbistan'da parlamento seçimlerinin normal takvimi Aralık 2027 iken, son iki yıldır devam eden protestolar ve iç karışıklıklar erken seçime zemin hazırladı. Öğrencilerin öncülük ettiği gösteriler ülke genelinde gerilimlere yol açtı ve seçim kararında etkili olduğu belirtildi.

Ülkede gerilimlerin yeniden alevlendiği dönemin başlangıcı olarak Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi gösteriliyor; bu olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş ve ardından yolsuzluk karşıtı geniş çaplı protestolar başlamıştı. Vucic, erken seçim kararını bu bağlamda, ertelemenin daha fazla zarar getireceği gerekçesiyle savundu.

Vucic'in açıklamaları, hem iç siyasette hem de iktidarın seçim stratejisinde belirleyici bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Seçim kampanyası ve koalisyon yapılanması önümüzdeki dönemde gündemin odak noktasını oluşturacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentonun feshedildiğini duyuyarak erken genel...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentonun feshedildiğini duyuyarak erken genel seçimlerin 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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