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kovancılar'da sahte altın operasyonu: iki şüpheli yakalandı

Tunceli'de kuyumculara sahte sertifikalı 1 gramlık altın vererek toplam 152 bin lira zarar veren iki şüpheli, polis tarafından Elazığ'da yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kovancılar'da sahte altın operasyonu: iki şüpheli yakalandı

sahte altın dolandırıcılığı olayı:

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafını hedef alan bir sahte altın dolandırıcılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda, iki ayrı kuyumcuya 17 adet 1 gramlık sertifikalı sahte altın verildiği ve karşılığında ziynet eşyası ile nakit para alındığının tespit edildiği belirtildi.

zararın boyutu ve uygulama biçimi:

Soruşturmada, dolandırıcılık nedeniyle kuyumcuların toplam 152 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilerin, sahte altınları sertifikalı gibi göstererek işlem yaptığı ve güven oluşturmak için ambalajlı ürünler kullandıkları kaydedildi.

şüphelilerin yakalanması ve ele geçenler:

Çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.D., Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle sahte altınları temin ettiği ve organizatör konumunda olduğu değerlendirilen S.K. da aynı ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

S.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 7 adet boş 1 gramlık altın ambalajı, 1 adet ambalajlı ata altın, kurusıkı tabancadan bozma ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 314 adet fişek ve 2 adet POS cihazı ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

TUNCELİ’DE KUYUMCU ESNAFINI SAHTE ALTINLARLA DOLANDIRARAK 152 BİN LİRALIK ZARARA UĞRATTIĞI...

TUNCELİ’DE KUYUMCU ESNAFINI SAHTE ALTINLARLA DOLANDIRARAK 152 BİN LİRALIK ZARARA UĞRATTIĞI BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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