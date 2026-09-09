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Şarköy zeytinyağının markalaşma ve pazarlama yol haritası için saha çalışması tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı ile Şarköy Kaymakamlığı ve Namık Kemal Üniversitesi ortak saha çalışması; üretim, pazarlama ve gelişim verilerini topladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şarköy zeytinyağının markalaşma ve pazarlama yol haritası için saha çalışması tamamlandı

Şarköy zeytinyağı için saha çalışması:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından Tekirdağ’ın özgün ürünü olarak belirlenen Şarköy zeytinyağı için saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, bölgenin yerel değerinin ekonomik ve kültürel olarak değerlendirilmesi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

saha çalışmasının kapsamı:

Gerçekleştirilen saha çalışmasında Şarköy zeytinyağının üretiminden pazarlanmasına kadar uzanan değer zincirinde yer alan üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler aracılığıyla sektörün mevcut durumu, üretim ve pazarlama süreçleri, karşılaşılan sorunlar ile ihtiyaçlar ve gelişim potansiyeline ilişkin nitelikli veriler toplandı. Bu süreçte üretim kapasitesi, lojistik, kalite standartları ve tedarik zinciri uygulamalarına dair ayrıntılı bilgi toplandı.

beklenen çıktılar ve yol haritası:

Saha verilerinin, Şarköy Kaymakamlığı, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek çalışmalar için temel veri altyapısı oluşturması hedefleniyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda üretim kapasitesinin artırılması, markalaşma ve pazarlama kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, ürünün katma değerinin yükseltilmesi ve ulusal ölçekte bilinirliğinin arttırılmasına yönelik yol haritası geliştirilecek.

Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün programı ile illerin özgün yerel değerlerinin tespit edilmesi, bu ürünlerin üretim ve ticarileşme potansiyellerinin desteklenmesi ve yerel üretimin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi amaçlanıyor; Şarköy zeytinyağına ilişkin saha çalışması bu hedefe hizmet edecek veri ve öncelikleri ortaya koydu.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN &quot;ANADOLUDAKİLER: 81 İL 81 ÜRÜN...

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "ANADOLUDAKİLER: 81 İL 81 ÜRÜN PROGRAMI" KAPSAMINDA, TRAKYA KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKİRDAĞ’IN ÖZGÜN ÜRÜNÜ OLARAK BELİRLENEN ŞARKÖY ZEYTİNYAĞI İÇİN SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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