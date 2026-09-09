Mersin mavi ekonomi için stratejik merkez olma yolunda

Mersin’de mavi ekonomi çalıştayı düzenlendi
Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) Projesi kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Eurochambres iş birliğinde gerçekleştirilen 'Mersin Mavi Ekonomi Çalıştayı: Sürdürülebilir Denizcilik Geleceğinin Şekillendirilmesi' etkinliği, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde yapıldı. Çalıştayda kentin denizcilik potansiyeli, mavi ekonomi ve sürdürülebilir denizcilik konuları odağa alındı.
açılış konuşmaları:
Çalıştayın açılışını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik ile etkinliğin onur konuğu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kent ve denizcilik gündemini değerlendirdi. Gürdeniz, Mersin’in Doğu Akdeniz açısından barındırdığı stratejik önemi vurgulayarak; 'Türk deniz jeopolitiğinin Doğu Akdeniz’deki amiral gemisi Mersin’dir' ifadesini kullandı. Ayrıca Atatürk’ün 'Mersin’e sahip çıkın' vizyonuna atıfta bulunan Gürdeniz, kentin Mavi Vatan mücadelesinde merkezi bir role sahip olduğunu belirtti.
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