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Mersin mavi ekonomi için stratejik merkez olma yolunda

TEBD II projesiyle düzenlenen çalıştayda Mersin’in denizcilik potansiyeli, yeşil dönüşüm ve altyapı ihtiyaçları tartışıldı; eylem önerileri paylaşıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mersin mavi ekonomi için stratejik merkez olma yolunda

Mersin’de mavi ekonomi çalıştayı düzenlendi

Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) Projesi kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Eurochambres iş birliğinde gerçekleştirilen 'Mersin Mavi Ekonomi Çalıştayı: Sürdürülebilir Denizcilik Geleceğinin Şekillendirilmesi' etkinliği, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde yapıldı. Çalıştayda kentin denizcilik potansiyeli, mavi ekonomi ve sürdürülebilir denizcilik konuları odağa alındı.

açılış konuşmaları:

Çalıştayın açılışını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik ile etkinliğin onur konuğu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kent ve denizcilik gündemini değerlendirdi. Gürdeniz, Mersin’in Doğu Akdeniz açısından barındırdığı stratejik önemi vurgulayarak; 'Türk deniz jeopolitiğinin Doğu Akdeniz’deki amiral gemisi Mersin’dir' ifadesini kullandı. Ayrıca Atatürk’ün 'Mersin’e sahip çıkın' vizyonuna atıfta bulunan Gürdeniz, kentin Mavi Vatan mücadelesinde merkezi bir role sahip olduğunu belirtti.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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