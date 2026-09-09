Dolar 48,4730 +0,04%
Euro 56,3963 +0,12%
Bist 14.535,86 +0,91%
Altın Gram 6.916,21 -0,02%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,51 +2,65%
--°

Tepetarla'dan organik baharata: Bayburt'ta 320 milyonluk tıbbi bitki hamlesi

Bayburt Tepetarla'da tıbbi ve aromatik bitki projesine 320 milyon lira yatırım; 5 bin dekar üretim, 5 bin m² tesis ve 450-600 kişilik istihdam hedefleniyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Tepetarla'dan organik baharata: Bayburt'ta 320 milyonluk tıbbi bitki hamlesi

yatırım projesinin ayrıntıları

Bayburt'un Tepetarla köyünde tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik kapsamlı bir yatırım projesi için program düzenlendi. Proje kapsamında yaklaşık 320 milyon lira yatırım öngörülüyor ve Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip organik baharat işleme tesisi kurulması planlanıyor.

Yatırımın ilk aşamasında kekik, tıbbi nane, adaçayı, aronya ve tarhun başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine ağırlık verilecek. Toplamda yaklaşık 5 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılması hedefleniyor; amaç tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıdır.

tesise ve istihdama ilişkin detaylar:

AGROKUR Organik ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim tarafından yürütülen proje ile kurulum tamamlandığında, sezon döneminde 450-600 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sağlanacak istihdamda bölge köylerinden katılım ve özellikle kadın çalışanların ağırlıklı olması hedefleniyor; böylece kırsal alanda sosyoekonomik fayda artırılacak.

yerel etkiler ve beklentiler:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, projenin bölgedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunacağını belirtti. Vali Eldivan, "Bayburt’ta tarımsal üretimi çeşitlendiren, üreticimize ve hemşehrilerimize yeni istihdam alanları oluşturan, özellikle kadınlarımızın çalışma hayatına katılımını destekleyen yatırımları önemsiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin ilimiz tarımına, ekonomisine ve kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Programda Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AGROKUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Okur, kurum amirleri ve vatandaşlar yer aldı. Projenin hayata geçmesiyle bölge tarımı ve kırsal ekonomi üzerinde doğrudan etkilerin gözlemlenmesi bekleniyor.

BAYBURT’TA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ İÇİN 320 MİLYON LİRALIK YATIRIM

BAYBURT’TA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ İÇİN 320 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor
images

Niğde esnafından evlenecek gençlere indirim desteği
images

Şarköy'de badem üretimi ivme kazanıyor, hasat başladı
images

Mersin mavi ekonomi için stratejik merkez olma yolunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

Motokros şenliğinde 105 bin kişiye siber güvenlik eğitimi

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor

İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali