Tepetarla'dan organik baharata: Bayburt'ta 320 milyonluk tıbbi bitki hamlesi

yatırım projesinin ayrıntıları

Bayburt'un Tepetarla köyünde tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik kapsamlı bir yatırım projesi için program düzenlendi. Proje kapsamında yaklaşık 320 milyon lira yatırım öngörülüyor ve Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip organik baharat işleme tesisi kurulması planlanıyor.

Yatırımın ilk aşamasında kekik, tıbbi nane, adaçayı, aronya ve tarhun başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine ağırlık verilecek. Toplamda yaklaşık 5 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılması hedefleniyor; amaç tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıdır.

tesise ve istihdama ilişkin detaylar:

AGROKUR Organik ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim tarafından yürütülen proje ile kurulum tamamlandığında, sezon döneminde 450-600 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sağlanacak istihdamda bölge köylerinden katılım ve özellikle kadın çalışanların ağırlıklı olması hedefleniyor; böylece kırsal alanda sosyoekonomik fayda artırılacak.

yerel etkiler ve beklentiler:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, projenin bölgedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunacağını belirtti. Vali Eldivan, "Bayburt’ta tarımsal üretimi çeşitlendiren, üreticimize ve hemşehrilerimize yeni istihdam alanları oluşturan, özellikle kadınlarımızın çalışma hayatına katılımını destekleyen yatırımları önemsiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesinin ilimiz tarımına, ekonomisine ve kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Programda Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AGROKUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Okur, kurum amirleri ve vatandaşlar yer aldı. Projenin hayata geçmesiyle bölge tarımı ve kırsal ekonomi üzerinde doğrudan etkilerin gözlemlenmesi bekleniyor.

BAYBURT’TA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ İÇİN 320 MİLYON LİRALIK YATIRIM