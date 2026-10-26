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Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

Batman'da il girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği Hector'la yapılan aramada benzin deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, il girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama, narkotik dedektör köpeği Hector eşliğinde detaylı şekilde sürdürüldü.

Detaylı incelemede, aracın benzin deposuna gizlenmiş şekilde 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ele geçirildiği operasyonda önemli miktarda madde imha ve delil olarak kayıt altına alındı.

şüphelilerin yargı süreci:

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı ve benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Soruşturma çerçevesinde olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ve unsurların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ARAÇTA YAPILAN DETAYLI ARAMADA, BENZİN DEPOSUNA GİZLENMİŞ 6 PARÇA HALİNDE TOPLAM 5 KİLO 200 GRAM...

ARAÇTA YAPILAN DETAYLI ARAMADA, BENZİN DEPOSUNA GİZLENMİŞ 6 PARÇA HALİNDE TOPLAM 5 KİLO 200 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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