Benzine saklanan 5 kilo 200 gram metamfetaminle yakalanan iki kişi tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, il girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama, narkotik dedektör köpeği Hector eşliğinde detaylı şekilde sürdürüldü.

Detaylı incelemede, aracın benzin deposuna gizlenmiş şekilde 6 parça halinde toplam 5 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ele geçirildiği operasyonda önemli miktarda madde imha ve delil olarak kayıt altına alındı.

şüphelilerin yargı süreci:

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı ve benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Soruşturma çerçevesinde olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ve unsurların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ARAÇTA YAPILAN DETAYLI ARAMADA, BENZİN DEPOSUNA GİZLENMİŞ 6 PARÇA HALİNDE TOPLAM 5 KİLO 200 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU.