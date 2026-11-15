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Bölgesel çalıştayda kalite ve kapsayıcılık ön plana çıktı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep'te düzenlenen çalıştayda yükseköğretimde kalite, kapsayıcılık ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bölgesel çalıştayda kalite ve kapsayıcılık ön plana çıktı

Çalıştay özeti:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep'te dört üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda yükseköğretimde kalite kültürünün güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve üniversiteler arası iş birliğinin artırılması ele alındı.

katılımcılar ve vurgulanan ilkeler:

Çalıştaya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarında üniversiteler arası bilgi ve deneyim paylaşımının bölgesel ve ulusal etki yaratacak iyi örneklerin yaygınlaşmasında kilit rol oynadığı vurgulandı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışını öne çıkararak, 18 bölümün akredite edildiğini ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı nedeniyle YÖK tarafından üniversiteye 5 Engelsiz Program Nişanı verildiğini belirtti. Bu ödüllerin, kurumun erişilebilirlik ve öğrenci odaklı yaklaşımının somut göstergeleri olduğu ifade edildi.

iyi uygulamalar, sunumlar ve protokol:

Çalıştay programında HKÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Erden, Yükseköğretimde Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilirliğin Desteklenmesi: Bireysel Uyarlama Mektupları başlıklı çalışmasını sundu. Etkinlikte ayrıca HKÜ akademisyenlerinin eğitimdeki yenilikçi uygulamaları başarı belgeleri ve sertifikalarla tescillendi.

Program dört üniversite arasında üniversiteler arası iş birliği protokolünün imzalanmasıyla sürdü; sunumların tamamlanmasının ardından plaket ve başarı belgelerinin takdimiyle çalıştay sona erdi. Etkinlik, bölgedeki yükseköğretim kurumları arasında kalıcı iş birlikleri ve iyi uygulamaların yaygınlaşması için zemin hazırlamayı hedefledi.

HKÜ, YÜKSEKÖĞRETİMDE İYİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

HKÜ, YÜKSEKÖĞRETİMDE İYİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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