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Silopi'de annelere yönelik seminer: aileleri güçlendirerek madde bağımlılığına karşı adım

Silopi ADEM1'de düzenlenen seminerde 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında annelere bağımlılık belirtilerini tanıma ve önleme eğitimi verildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Silopi'de annelere yönelik seminer: aileleri güçlendirerek madde bağımlılığına karşı adım

Silopi'de annelere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin etkin rolünü güçlendirmeye yönelik bir seminer gerçekleştirildi. Silopi Aile Destek Merkezi (ADEM1) ev sahipliğinde düzenlenen programda, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği personeli anne kursiyerlere yönelik bilgilendirme yaptı.

Programın içeriği ve hedefleri:

Eğitimde, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara, çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkabilecek riskli davranışlar ile bağımlılık öncülü olabilecek değişikliklerin nasıl fark edileceği ve zamanında müdahale yolları aktarıldı. Seminer kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin amaçları ve ailelerle güvenlik güçleri arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Uzman personel, mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda olmadığını, annelerin erken farkındalık ve takip sayesinde sorunların daha erken tespit edilebileceğini belirtti. Kursiyerlere yönelik sorulara verilen yanıtlar, pratik öneriler ve ev içi iletişim stratejileri toplantı boyunca ele alındı.

Katılımcı desteği ve kapanış:

Programda ayrıca bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve katılımcılara bu kaynaklar aracılığıyla aile içi farkındalıklarını artırmaları teşvik edildi. ADEM1 Kurum Müdürü Aylin Ökten programda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumanın yolu bilinçli ailelerden geçiyor" ifadeleriyle aile eğitiminin önemini vurguladı ve Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği personeline teşekkür etti.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve katkıda bulunanlara teşekkür edilmesiyle sona erdi; etkinlik, madde bağımlılığıyla mücadelede aile temelinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğine işaret etti.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA ANNELERE YÖNELİK...

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA ANNELERE YÖNELİK FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ. “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMDE, ÇOCUKLARIN UYUŞTURUCU TEHDİDİNDEN KORUNMASINDA ANNELERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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