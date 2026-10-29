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Berlin'den kutsal topraklara yürüyüş: Umar 88. günde Babaeski'de

Müslüman olup Umar adını alan Andreas Lemke, Berlin'den yürüyerek 88 günde Babaeski'ye ulaştı; Cedit Ali Paşa Camii'nde dinlenip Mekke'ye gitmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Berlin'den kutsal topraklara yürüyüş: Umar 88. günde Babaeski'de

Berlin'den başlayan yürüyüş Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde mola verdi

Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Andreas Lemke, kutsal topraklara ulaşmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'den yürüyerek yola çıktı. Yolculuğunun 88'inci gününde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine ulaştı ve burada kısa bir mola verdi.

Mola ve ibadet:

Babaeski'de tarihi Cedit Ali Paşa Camii'nde öğle namazını kılan Umar, camide ve çevresinde yemek yiyip dinlendi. Yerel halkın ilgisi ve misafirperverliği eşliğinde kısa bir ara veren yürüyüşçü, yolculuğunun durumuyla ilgili bilgi verdi.

yol tercihi ve yolculuğun devamı:

Umar, hac yolculuğuna yürüyerek gitmeyi özellikle tercih ettiğini söyledi. Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen yürüyüşçü, yolculuğunun tahminen 5-6 ay daha süreceğini ve bu sürenin sonunda kutsal topraklara varmayı umut ettiğini ifade etti. Babaeski'deki molasının ardından Umar yoluna devam etti.

ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’DEN HAC İÇİN YÜRÜYEREK YOLA ÇIKAN VE MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA UMAR...

ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’DEN HAC İÇİN YÜRÜYEREK YOLA ÇIKAN VE MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA UMAR İSMİNİ ALAN ANDREAS LEMKE, YOLCULUĞUNUN 88’İNCİ GÜNÜNDE KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNE ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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