Sanko üniversitesi'nde 29 ekim kutlaması: cumhuriyet fazilettir vurgusu

Sanko üniversitesi'nde 29 ekim töreni

SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyetin ilanının 103'üncü yılı, 'Cumhuriyet fazilettir' temasıyla düzenlenen törenle kutlandı. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

cumhuriyetin fazileti:

SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkanlığı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, millet egemenliğine dayanan çağdaş bir toplumun inşasında tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Pekdoğan, Cumhuriyetin kuruluş sürecine ve Türk milletine kazandırdığı değerlere dikkat çekerek milli irade, eşitlik, özgürlük ve adaletin Cumhuriyetin temelini oluşturduğunu belirtti.

Fazilet kavramını Cumhuriyetin kazanımları ile dini ve ahlaki değerler çerçevesinde değerlendiren Pekdoğan, 'Fazilet; erdem, adalet, dürüstlük ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ifade eder.' ifadesini kullandı. Konuşmasında Atatürk'ün 'Cumhuriyet fazilettir.' sözünün yüklediği anlamı doğru kavramanın, Cumhuriyetin kazanımlarını korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret etti.

program ve katılım:

Törenin sunuculuğunu Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ali Turunç yaptı. Programa; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Tarih Kurumu önceki başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Mevlüt Özçelik, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Burçin Altınbaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gaziantep Şubesi önceki dönem başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ile akademik ve idari personel ve öğrenciler de törende yer aldı.

Program, konuşmalar ve anma bölümleriyle Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yapılarak sona erdi; katılımcılar Cumhuriyetin geleceğinin bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerle güçleneceğini vurguladı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE, CUMHURİYETİN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, "CUMHURİYET FAZİLETTİR" TEMASIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.