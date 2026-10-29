Palandöken'de gençlerin cumhuriyet tırmanışı

Palandöken zirvesinde cumhuriyet heyecanı:

Erzurum'da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine düzenlenen tırmanışla çıktı. Her yıl gerçekleştirilen 'Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı' kapsamında katılımcılar zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.

Etkinliğin akışı:

Kapalı havada, tek sıra halinde ilerleyen grup düzenli molalar vererek tırmandı. Zaman zaman hatıra fotoğrafları çekilmesi ve ihtiyaç molaları etkinliğin doğal akışını oluşturdu; katılımcılar etkinlik boyunca güvenlik ve dayanışmayı ön planda tuttu.

Sembolizm ve katılımcı profili:

Etkinlik, öğrenciler ile dağcıların bir araya geldiği, Cumhuriyet değerlerinin doğal ortamda anıldığı bir ritüel niteliği taşıdı. Her yıl yinelenen bu tırmanış, hem spor hem de anma boyutuyla toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

ERZURUM’DA ÖĞRENCİLER, 3 BİN 176 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ PALANDÖKEN DAĞI'NIN ZİRVESİNE CUMHURİYET TIRMANIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ.