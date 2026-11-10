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Kışlak taramasıyla süne tehdidine karşı sezona hazırlık

Tekirdağ'da yapılan kışlak survey çalışmalarıyla süne popülasyonu belirlendi; veriler yeni sezonda izleme ve mücadele takvimine temel oluşturacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışlak taramasıyla süne tehdidine karşı sezona hazırlık

Tekirdağ'da kışlak survey çalışmaları başladı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla tarımsal üretimi tehdit eden süne zararlısının kışlama alanlarındaki durumunu ortaya koydu. Araziye çıkan personel, belirlenen kışlaklarda popülasyon yoğunluğu ve varlık göstergelerini sistematik olarak inceledi ve bulguları kayıt altına aldı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Teknik ekipler, bitki sağlığı gözlem ve denetim programı çerçevesinde kışlak survey yöntemlerini uyguladı. Gözlem ve sayımlar sırasında tespit edilen veriler saha formlarına işlendi; böylece zararlının kış dönemi performansı ve dağılımı haritalandırılabilecek şekilde dokümante edildi.

Bu veriler, zararlının önümüzdeki üretim sezonunda tarlarda oluşturabileceği riskin değerlendirilmesi için temel oluşturuyor. Özellikle kışlaklardaki yoğunluk, erken dönem mücadele kararlarının zamanlamasını belirlemede belirleyici oluyor.

Neden erken tespit önemli?

Hububat üretiminde verim ve kalite kayıplarına yol açabilen süneyle mücadelede zamanlama ve etkinlik kritik. Kışlak survey sonuçları, izleme, değerlendirme ve müdahale takvimlerinin hazırlanmasına doğrudan yön verecek teknik raporların hazırlanmasına temel sağlayacak.

Saha bulguları doğrultusunda hazırlanacak raporların, önümüzdeki sezonda uygulanacak izleme ve mücadele faaliyetlerine rehberlik edeceği, böylece zararlının olası zararının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

TEKİRDAĞ’DA TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN SÜNE ZARARLISINA KARŞI YENİ ÜRETİM SEZONU ÖNCESİNDE SAHA...

TEKİRDAĞ’DA TARIMSAL ÜRETİMİ TEHDİT EDEN SÜNE ZARARLISINA KARŞI YENİ ÜRETİM SEZONU ÖNCESİNDE SAHA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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