İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada; B.Ş. (35) yönetimindeki 33 KLF 49 plakalı otomobil, "kaşvaktan sonra virajı alamayarak" yoldan çıkıp direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde yardım beklerken bölgedeki jandarma ekibi durumu fark ederek müdahalede bulundu.

ekiplerin müdahalesi ve kurtarma çalışması:

Bölgede görevli jandarma ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirirken, merkezin sevk ettiği sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.

Yaralı, ambulansla Erdemli ilçe devlet hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve çalışmalar devam ediyor.

MERSİN'DE YOLDAN ÇIKIP DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.