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Kıyı odunları ve atık camlar COP31'te Samsun'un biyoçeşitlilik hikâyesini sanatla anlatıyor

Samsun'dan atık camlar ve kıyı odunları COP31'te OMYEGDER ve ENKA ile sanat eserine döndü, Kızılırmak Deltası'nın biyoçeşitliliğine vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Kıyı odunları ve atık camlar COP31'te Samsun'un biyoçeşitlilik hikâyesini sanatla anlatıyor

Samsun'dan sürdürülebilir bir sergi: atık malzemeden sanat

Dünyanın en büyük küresel iklim zirvesi COP31, Türkiye ev sahipliğinde düzenlendiği Antalya EXPO Merkezinde açıldı. Zirvede Samsun'u temsil eden ekip, atık camlar ve kıyı odunlarını sanata dönüştüren uygulamalarıyla öne çıktı. Standı kuran kuruluşlar arasında Samsun Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve Engiz Kadın Kooperatifi (ENKA) bulunuyor.

etkinlik ve atölyeler:

OMYEGDER standı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programıın LEADER Yaklaşımı desteğiyle hayata geçirilen projeleri tanıtıyor. Solak Köyü Sıfır Atık Alanı'ndan getirilen malzemeler sergide kullanılıyor. Mobil alevde cam şekillendirme atölyesi ziyaretçilere canlı cam işleme deneyimi sunuyor; atık camlar usta ellerde estetik objelere ve Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuş ve lale/çiçek figürlerine dönüştürülüyor.

Driftwood art olarak anılan kıyı odunu sanatı kapsamında, dalgaların sahile taşıdığı odunlar doğal taş ve çakıllarla birleştirilerek özgün heykel ve kompozisyonlara dönüşüyor. Sergide yer alan eserler, hem zanaatkârlığı hem de bölgenin sahip olduğu tür çeşitliliğini görselleştiriyor.

mesaj ve etki:

Stand, Türkiye'nin sıfır atık, döngüsel ekonomi, su ve gıda güvenliği hedeflerini uluslararası katılımcılara aktarıyor. Kıyı odunları ve atık camlardan üretilen Kızılırmak Deltası kuş tasvirleri, atıkların sadece geri dönüşüm malzemesi değil, aynı zamanda biyoçeşitlilik farkındalığı yaratmanın aracı olabileceğini gösteriyor.

Sergide ayrıca Solak Köyü Sıfır Atık Alanındeki üretim hikâyeleri ve ENKA ile geliştirilen sıfır atık temalı el sanatları sergileniyor. OMYEGDER standı, zirve süresince canlı atölye performansları ve sergilerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bu sunumlar, iklim krizine karşı küresel iş birliğinin gerektirdiği somut adımların yerel düzeydeki uygulamalarla nasıl somutlaştığını gözler önüne seriyor; yerel zanaat ve geri dönüşüm pratikleri, uluslararası platformda hem örnek hem de çağrı niteliği taşıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ OLAN 31. TARAFLAR KONFERANSI’NDA (COP31) SAMSUN’DAN SANATA...

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ OLAN 31. TARAFLAR KONFERANSI’NDA (COP31) SAMSUN’DAN SANATA DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK MALZEMELER DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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