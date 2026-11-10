Türk Telekom'la 5G köprüsü: Malatya'da 300 MWp GES iklim hedeflerine katkı sunacak

Türk Telekom'un Malatya GES projesinde temel COP31'de 5G ile atıldı

Türk Telekom, Malatya'da inşa edeceği 300 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrali için temel atma törenini COP31 çerçevesinde gerçekleştirdi. Tören, Antalya'daki zirvedeki deneyim alanından 5G canlı bağlantıyla Malatya'ya bağlanılarak yapıldı. Proje 4 milyon metrekarelik alana kurulacak ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü GES'i konumuna gelecek.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yenilenebilir enerjiyi artırmak bulunuyor. Sivas, Malatya ve Ağrı'daki yatırımlarla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşacak olan programın ikinci ayağını Malatya oluşturuyor. Malatya santrali için öngörülen yıllık üretim kapasitesi 470 GWh düzeyinde; bununla birlikte tesisin yıllık 294 bin ton karbon salımını önlemesi hedefleniyor.

5G bağlantısı ve COP31 mesajı:

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı ve teknolojinin iklim eyleminin önünde engel değil, en güçlü müttefik olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un dijital dönüşüme katkı sağlarken yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu dijital altyapı yatırımlarını hızla büyüttüğünü belirtti.

Bakanın konuşmasında öne çıkan ifadeler arasında şirketin kullandığı enerjinin yüzde 65'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi ve 800 bin megavatlara ulaşma amaçları yer aldı. COP31 kapsamındaki 5G canlı bağlantı, teknolojinin iklim gündemindeki rolünü somut bir örnek olarak öne çıkardı.

Yatırım takvimi, hedefler ve teknolojik güvenlik:

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin törende, şirketin "Yarına Sözümüz Var" anlayışıyla sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejisinin merkezine taşıdığını vurguladı. Malatya GES'in ilk etabı olan 150 MWlık bölümün Ocak 2028'de devreye alınacağı, tüm tesisin ise Eylül 2028'de tam kapasiteyle faaliyete geçeceği açıklandı.

Şahin, Malatya GES'in 2025 yılındaki toplam mevcut enerji tüketiminin yaklaşık %36'sına denk geldiğini; Sivas, Malatya ve Ağrı yatırımları tam kapasiteye ulaştığında 2025 hedefi olarak toplam tüketimin %65'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının amaçlandığını belirtti. Şirket ayrıca GES yatırımlarıyla yıllık 500 bin ton civarında karbon salımının önlenmesine katkı sağlamayı ve 2030'a kadar emisyonlarını %45 azaltıp 2050'de net sıfıra ulaşma hedeflerine yaklaşmayı hedefliyor.

Projenin sahadaki güvenliği ise Argela tarafından geliştirilen yerli dron otomasyon sistemiyle sağlanacak. Bu çözüm, Türk Telekom'un milli teknoloji vizyonunu yenilenebilir enerji altyapısına taşıma amacını yansıtıyor.

Türk Telekom'un COP31'de Master Partner ve Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak üstlendiği rol, şirketin hem dijital altyapı hem de iklim hedefleri bağlamındaki mesajını güçlendirdi. Malatya'daki temel atma töreni, şirketin tükettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılama yönündeki somut adımlarından biri olarak sunuldu.

Özetle Malatya GES, planlanan kapasite ve üretimle ülke çapındaki GES programının önemli bir halkasını oluşturuyor; teknoloji ile iklim eylemini birleştiren yaklaşım COP31 platformunda 5G canlı bağlantıyla dünyaya gösterildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU(SOLDA), TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN(SAĞDA).