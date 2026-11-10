Mustafakemalpaşa'da Karadeniz coşkusu: Trabzonlular derneğinin yeni hizmet binası açıldı

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği yeni merkezine kavuştu

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği, Lalaşahin Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının resmi açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı program, Karadeniz ezgileri ve renkli etkinliklerle adeta bir şölene dönüştü.

Açılış töreninde yer alanlar arasında Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Karasakal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yıldız ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün yer aldı. Bölgedeki diğer temsilciler arasında Mustafakemalpaşa Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emre Yılmaz, Bursa Trabzonlular Federasyonu Başkanı Engin Tokgöz, Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Birinci ve Karacabey Karadenizliler Dernek Başkanı Zeki Baştan da vardı.

Törenin katılımcıları ve mesajlar:

Programda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Trabzon ile geçmişe dayanan özel bağlarına değinerek, Trabzonspora Spor Bakanlığı döneminde sağladığı katkıları anlattı. Erdem, ilçedeki Trabzonlu hemşehrilerinin kendisini bir parça onlardan biri gibi gördüğünü söyleyerek duyduğu memnuniyeti aktardı. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi ve resmi tören tamamlandı.

Sahne performansları ve aile etkinlikleri:

Resmi açılışın ardından Karadenizli sanatçılar İsmail Cumhur, Boran Alparslan Akkaya, Nihat Yılmaz, Hikmet Cüre ve Mustafa Dibiç sahne alarak konuklara Karadeniz ezgileriyle keyifli anlar yaşattı. Program boyunca müzik ve halk oyunları etkinlikleriyle katılımcılar coşkuya ortak oldu.

Dernek yerleşkesinin alt bölümünde, Dereboyu'nda kurulan lunapark çocuklar ve aileler tarafından ilgi gördü. Gondol, çarpışan arabalar ve çeşitli oyun gruplarıyla açılış renkli görüntülere sahne oldu; bu sayede etkinlik hem kültürel hem de aile odaklı bir boyut kazandı.

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Derneği Başkanı Cemil Köstereli, açılışa katılan protokol üyelerine, dernek temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Köstereli, yeni hizmet binasının kazandırılmasında destek veren Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Argın ile organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen firmalara teşekkürlerini iletti.

Yeni hizmet binasıyla birlikte Mustafakemalpaşa'da yaşayan Trabzonlular için kültürel etkinliklerin düzenleneceği, bir araya gelme imkânı sunan yeni bir buluşma noktası oluşturuldu. Derneğin, ilçedeki sosyal dayanışmayı güçlendirmesi ve kültürel mirası yaşatmada aktif rol alması hedefleniyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA TRABZONLULAR DERNEĞİ, LALAŞAHİN MAHALLESİ AMFİ TİYATRO’DA BULUNAN YENİ HİZMET BİNASININ RESMİ AÇILIŞINI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ. PROTOKOL ÜYELERİ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİCİLERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILDIĞI PROGRAM, KARADENİZ EZGİLERİ VE RENKLİ ETKİNLİKLERLE ADETA ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ.