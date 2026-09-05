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Beşiktaş derbide moral depoladı: puanını 9'a yükseltti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş derbide moral depoladı: puanını 9'a yükseltti

Beşiktaş derbide fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, kritik derbiden alacağı sonuçla sezona ivme kazandırdı.

Ligde oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet çıkaran takım, bu performansla puanını 9'a yükseltti ve maç eksiği olmayan takımlar arasındaki konumunu güçlendirdi.

italiano yönetimindeki tablo:

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu sezon ligde Eyüpspor, Çorum FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların tek yenilgisi ise Corendon Alanyaspor deplasmanında geldi; bu sonuç dışında takım istikrarlı bir grafik çizdi.

gelecek maç ve beklentiler:

Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında ligin yeni ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Teknik heyet ve taraftarlar, bu karşılaşmayı takip eden haftalar için kritik bir fırsat olarak görüyor ve yükselen performansı sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE&#039;Yİ 2-1 MAĞLUP EDEREK TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE PUANINI...

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE'Yİ 2-1 MAĞLUP EDEREK TRENDYOL SÜPER LİG'DE PUANINI 9'A ÇIKARDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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