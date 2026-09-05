İtalyan teknik direktör ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı

Maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe karşısında 2-1 üstünlük sağladı. Siyah-beyazlıların gollerini Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti. Karşılaşma, teknik direktör Vincenzo Italiano için kulüp başındaki ilk derbi sınavıydı ve İtalyan çalıştırıcı sahadan galibiyetle ayrıldı.

İtalyan teknik adamın performansı:

Beşiktaş’ın başında toplamda 10 maça çıkan Italiano’nun bu periyottaki performansı dikkat çekiyor: 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere oynanan maçlarda 8 galibiyet aldı, 2 kez mağlup oldu. Derbi zaferi, takımın lig içindeki ivmesini koruması açısından önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

Maçın takıma etkisi:

Derbiyi kazanmak, hem oyuncuların özgüvenini yükseltecek hem de teknik ekibin planlarının saha içinde kabul gördüğünü gösterecek bir adım oldu. Italiano’nun taktik tercihleri ve oyuncu rotasyonları, sezonun geri kalanı için referans oluşturacak türden sinyaller verdi.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇIKTIĞI İLK DERBİDEN GALİP AYRILDI.