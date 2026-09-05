Keçiörengücü yorucu periyodu aşarak istediği oyunu sahaya yansıttı

Maç özeti:

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vedat Kapurtu, takımının hem sonuç hem oyun anlamında memnuniyet verici bir performans sergilediğini söyledi.

Kapurtu'nun değerlendirmesi:

Vedat Kapurtu, maçın ardından, "Bir haftalık süreçte 3 tane maç oynadık. Gerçekten çok yorucu bir dönem bunlar; seyahatler falan ama neticesinde bugün sahada ayakta kalan, istediği oyunu oynayan bizdik" ifadelerini kullandı. Kapurtu ilk 10 dakikada Sarıyer'in etkili olduğunu ancak ekip olarak oyun ağırlıklarını kurup planladıkları şablona döndüklerini belirtti.

Oyun akışı ve oyuncu değişiklikleri:

Teknik direktör, oyuna sonradan giren oyuncuların takıma katkısına dikkat çekerek, "oyuna giren, sonradan giren arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımız gerçekten güzel bir görüntü verdik" dedi. Kapurtu özellikle ikinci yarıda takımın baskılı oyun oynadığını, kazandıkları toplarla hızlı hücuma çıkarak arzuladıkları skoru aldıklarını vurguladı.

Kapurtu sözlerini, "Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3-0 net bir skor. Sarıyer’e de başarılar diliyorum" diyerek noktaladı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ VEDAT KAPURTU, SARIYER SK MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BİR HAFTALIK SÜREÇTE 3 TANE MAÇ OYNADIK. GERÇEKTEN ÇOK YORUCU BİR DÖNEM BUNLAR; SEYAHATLER FALAN AMA NETİCESİNDE BUGÜN SAHADA AYAKTA KALAN, İSTEDİĞİ OYUNU OYNAYAN BİZDİK" DEDİ.