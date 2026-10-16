Bolu'da yağış alarmı: ani sel ve su baskını riski

Bolu Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre 16 Ekim Cuma saat 22.00 ile 18 Ekim Pazar saat 05.00 arasında yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Valilik, Cumartesi gecesi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini de bildirdi.

beklenen hava koşulları:

Uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yolların suyla kaplanması ve ani sel ile su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Yağışların yerel bazda yoğun olabileceği, ani yükselen su seviyeleri ve görme mesafesindeki düşüşler nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

vatandaşlara uyarılar ve öneriler:

Valilik, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle sel riski bulunan alanlardan, dere yataklarından ve eğimli arazilerden uzak durulması; araç kullanımında ani su birikintilerinden kaçınılması tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca, çevresel güvenlik önlemlerinin alınmasını, çatı ve bahçe düzenlemelerinin gözden geçirilmesini ve resmi duyurular ile uyarıların takip edilmesini istiyor. Acil durumlarda yerel birimlerle iletişim kurulması gerektiği hatırlatıldı.

BOLU’DA BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI. VALİLİK, VATANDAŞLARI YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI. (ARŞİV)