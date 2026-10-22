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Bouchouari: dönüş ve takım ruhu galibiyete yansıdı

Benjamin Bouchouari, Hearts karşısındaki 2-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve sahalara dönüp takıma katkı sağlamaktan memnun olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bouchouari: dönüş ve takım ruhu galibiyete yansıdı

Bouchouari'den maç sonrası değerlendirme:

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını paylaştı. Sahasında oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, konuk ekip Hearts'ı 2-0 yenerek turnuvadaki ikinci maçından da galip ayrıldı.

maçın önemi ve takım havası:

Bouchouari, karşılaşmanın takım için önemine vurgu yaparak, "Konferans Ligi’ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Bu sözler takımın moral ve birlikteliğinin sahaya yansıdığını gösterdi.

sahalara dönüş ve kişisel katkı:

Sakatlıktan dönüş sürecine dair görüşlerini de paylaşan futbolcu, "Geçen hafta da belirttiğim gibi sahalara dönmekten ve sahada oynayarak takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Hocamız sahada bana şans verdiği sürece hem takımımız hem de kendim adına maksimum seviyede performans sergilemeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Hep birlikte mutluyuz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Oyuncunun açıklamaları, hem bireysel motivasyonunun hem de takım içindeki dayanışmanın maç sonuçlarına olumlu etki ettiğini işaret ediyor. Trabzonspor bu sonuçla Konferans Ligi'ndeki pozisyonunu güçlendirmiş oldu.

Trabzonspor’un futbolcusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi’nde elde ettikleri ikinci...

Trabzonspor’un futbolcusu Benjamin Bouchouari, UEFA Konferans Ligi’nde elde ettikleri ikinci galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi’ndeki ikinci maçımızdan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim için önemli bir maç ve önemli bir galibiyetti. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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