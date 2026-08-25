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Manisa BBSK’nin genç karatecileri Afyonkarahisar’da takım hâlinde Türkiye üçüncüsü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç karatecileri Afyonkarahisar'daki Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla takım 3.'sü oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa BBSK’nin genç karatecileri Afyonkarahisar’da takım hâlinde Türkiye üçüncüsü

Manisa BBSK’nin genç karatecileri Afyonkarahisar’da takım hâlinde Türkiye üçüncüsü

Madalyalar ve kategoriler:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Türkiye Birinciliğinde önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonu toplam 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan ekip, puanlama sonucunda takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada öne çıkan isimler arasında Kazım Emre Parlayan var; genç sporcu erkekler 52 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve kulübe altın madalyayı kazandırdı. Erkekler 50 kilogramda mücadele eden Berat Kazak ise ikincilik elde ederek gümüş madalyaya uzandı.

Bronz madalya alan sporcular da kürsüde yer aldı: Seyit Yasin Gümeç erkekler 42 kilogram kategorisinde, Zehra Kocakaplan ise kadınlar 35 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı kazandılar.

Altyapı başarısı ve kulüp değerlendirmesi:

Manisa BBSK’nın genç sporcularının elde ettiği bu sonuçlar, kulübün altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Farklı sıkletlerde kürsüye çıkan sporcuların performansı, takım puanlamasında üst sıralara tırmanmayı sağlayarak kulübü ülke genelinde ilk üçe taşıdı.

Bu başarı, hem bireysel hem de takım düzeyinde elde edilen sonuçların bir bileşimi; altın, gümüş ve bronz madalyaların yanı sıra takım sıralamasındaki üçüncülük, Manisa BBSK’nın gençlik programlarının etkinliğini ortaya koyuyor. Kulüp yetkilileri ve antrenörlerin çalışmalarıyla bu ivmenin sürdürülmesi hedefleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, ANADOLU YILDIZLAR LİGİ KARATE TÜRKİYE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, ANADOLU YILDIZLAR LİGİ KARATE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ’NDE 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ MADALYA KAZANARAK TAKIM HALİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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