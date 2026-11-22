Beşiktaş Konya'da öne geçti; Vlahovic iki golle ilk yarıyı belirledi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede Dusan Vlahovic'in erken ve etkili ayakta kalan bitiriciliği ile Konyaspor'un Dompe ile gelen cevabı öne çıktı.

ilk yarının öne çıkan anları:

10. dakikada Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Ndidi topu ceza sahası içinde kontrol edip penaltı noktasındaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic'in ilk şutu savunmadan sekince ikinci vuruşunda top ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

27. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Dompe'nin ortasında Muleka'nın kafa vuruşu kaleci Nübel'de kaldı; ev sahibi rakip savunmayı zorladı ama gol gelmedi.

34. dakikada Ndidi'nin savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic, bu kez şansını yine değerlendirdi ve fileleri sarstı. Böylece Vlahovic ilk yarıyı çift gollü skoru getiren isim oldu. 0-2

41. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanata gönderdiği pasta Dompe topu alıp ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruş yaptı; top uzak köşeden ağlarla buluştu ve Konyaspor skoru 1-2'ye getirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan. Yedekler: Deniz Ertaş, Gonçalves, Jevtovic, Enis Bardhi, Ata Yanık, Andzouana, Colley, Da mata, Mustafa Muhammed, Emir Bars. Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Olaitan, Wilfred Ndidi, Trossard, Dusan Vlahovic. Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Ouattara, Vaclav Cerny, FAbio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Ümit Akdağ, Yasin Özcan. Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano

İlk yarı, Beşiktaş'ın Vlahovic merkezli hücum etkinliğiyle şekillendi; hızlı pas akışı ve savunma arkasına atılan toplar konuk ekibi öne çıkardı. Konyaspor ise Dompe'nin organizasyonları ve Deniz Türüç'ün asistleriyle yanıt vererek skoru yakın tuttu. İkinci yarıda her iki teknik direktörün yapacağı hamleler maçın seyrini değiştirebilir.

Goller: Dusan Vlahovic (dk. 10 ve 34) (Beşiktaş), Dompe (dk. 41) (Konyaspor)

MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.