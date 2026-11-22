TFF 3. Lig maçında saha içi gerilim: Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri 2-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında oynanan karşılaşmada Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 1922 Akşehirspor'a 2-0 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde gerginlik yaşandı.

olayın gelişimi:

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından iki takım futbolcuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve yer yer fiziki müdahaleye dönüştü.

müdahale ve sonrası:

Her iki takımın teknik heyeti ve diğer futbolcuların hızlı müdahalesiyle olay büyümeden önlendi. Taraflar sakinleştirildikten sonra futbolcular soyunma odasına gitti.

TFF 3. LİG 2. GRUP 13. HAFTASINDA ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ'NİN, 1922 AKŞEHİRSPOR'A 2-0 MAĞLUP OLDUĞU KARŞILAŞMANIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE SAHA İÇERİSİNDE GERGİNLİK YAŞANDI