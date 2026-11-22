Son saniye golü Nazilli Şehir'e deplasmanda hayati puan getirdi

Aydın Süper Amatör Lig 5. haftasında oynanan maçta Nazilli Şehir Spor Kulübü, deplasmanda Kuyucakspor ile 2-2 berabere kaldı. Kuyucak Pamukören Sahası'nda oynanan karşılaşma, ev sahibinin iki farklı öne geçmesine rağmen konuk ekibin son bölümdeki baskısıyla eşitlendi.

maçtan dakikalar:

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Kuyucakspor, daha 11. dakikada Abdurrahim Acar ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına avantajlı girdi. İkinci yarıda da inisiyatifi elinde tutan Kuyucakspor, 50. dakikada Ali Yağan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve galibiyete yaklaşmış göründü.

nazilli'nin geri dönüşü ve son an dramı:

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyun disiplinini koruyan Nazilli Şehir, maçın son bölümünde baskısını artırdı. 77. dakikada oyuna giren Selim Acar farkı bire indiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Uzatma anlarında ise sahneye çıkan Serhat Karahan, 90+3. dakikada topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi ve takımına deplasmanda kritik bir puan kazandırdı.

Karşılaşma, hem ev sahibi hem de konuk ekip açısından tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Kuyucak Pamukören Sahası'nda oynanan maç, 2-2'lik skorla sona ererken Nazilli Şehir için bu puan, ligin ilerleyen dönemleri için değerli sayılabilir.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KUYUCAKSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELEN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ MÜCADELEDE PES ETMEDİ. UZATMA DAKİKALARINDA SAHNEYE ÇIKAN SERHAT KARAHAN, ATTIĞI GOLLE TAKIMINA ALTIN DEĞERİNDE 1 PUANI KAZANDIRDI.