Samsun'da öğretmenlere özel kamp:

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen kamp programında öğretmenler, Ladik Akdağ Gençlik ve İzcilik Kampı'nda buluştu. Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe bir ortam sundu.

Etkinliğin amacı ve teması:

Programın merkezinde anne-kız teması vardı; hedef, öğretmenlerin birlikte vakit geçirmesini sağlayarak sosyal bağların güçlenmesini ve birlik duygusunun pekişmesini sağlamaktı. Etkinlikler, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak dinlenme ve keyifli hatıralar biriktirme amacıyla planlandı.

Kamptaki atmosfer ve sonuçları:

Kamp boyunca öğretmenler yürüyüşler yaptı, sohbet ve paylaşımlarla zaman geçirdi; doğanın içinde geçirilen süreç, katılımcılara hem moral hem de mesleki dayanışma açısından katkı sağladı. Etkinlik, öğretmenlerin birlikte vakit geçirerek unutulmaz anılar biriktirmesine ve birlik ve beraberlik hissinin güçlenmesine olanak tanıdı.

SAMSUN’DA, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ‘ANNE-KIZ’ TEMALI KAMP PROGRAMI DÜZENLENDİ.