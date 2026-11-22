maç özeti:

Tümvet Orta Karadeniz Veteranlar Ligi’nin 4. haftasında oynanan Boyabat derbisinde karşı karşıya gelen ekipler arasında gülen taraf Boyabat Çeltik Veteranlar oldu. Mücadele 2-1’lik skorla tamamlandı ve galibiyeti getiren goller maçın seyrini belirledi.

ilk yarıdaki gelişmeler:

Karşılaşmaya etkili başlayan Boyabat Çeltik Veteranlar, ilk yarıda geliştirdiği ataklarla rakip kalede baskı kurdu. Feridun’un kaydettiği iki gol takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü; ekip ilk 30 dakikayı bu avantajla tamamladı ve oyunun kontrolünü elinde tuttu.

ikinci yarı ve maçın sonu:

İkinci yarıya daha atak başlayan Boyabat Kale Veteranlar, farkı eritmek için topu rakip yarı alana taşıdı ve sonrasında skor üretmeyi başardı. Ercan’ın attığı gol skoru 2-1’e getirirken, kalan sürede her iki takımın arayışları golle sonuçlanmadı. Böylece mücadele, Boyabat Çeltik Veteranlar’ın üstünlüğüyle sona erdi ve ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

MÜCADELEDEN FOTOĞRAFLAR