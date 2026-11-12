Beşiktaş üç gün izin sonrası Konyaspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından start verdi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

antrenmanın içeriği:

Isınma koşularıyla başlayan çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak yürütüldü. Antrenmanda minyatür kale maç uygulamaları öne çıktı; oyuncuların tempo ve yerleşim çalışmaları dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti.

gelecek planı:

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla devam edecek. Teknik heyet, planlanan program çerçevesinde maç öncesi provaya ağırlık verecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA 3 GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.