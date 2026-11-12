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Beşiktaş üç gün izin sonrası Konyaspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idmanla Konyaspor hazırlıklarına başladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş üç gün izin sonrası Konyaspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş üç gün izin sonrası Konyaspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından start verdi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

antrenmanın içeriği:

Isınma koşularıyla başlayan çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak yürütüldü. Antrenmanda minyatür kale maç uygulamaları öne çıktı; oyuncuların tempo ve yerleşim çalışmaları dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti.

gelecek planı:

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla devam edecek. Teknik heyet, planlanan program çerçevesinde maç öncesi provaya ağırlık verecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA 3 GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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