Beşiktaş, zorlu Erzurumspor randevusuna yoğun tempoyla hazırlanıyor

Beşiktaş hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Vincenzo Italiano yönetti; çalışma öncelikle kondisyon ve taktik üzerine kuruldu.

Antrenmanın içeriği:

Idman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından dar alanda oynanan çift kale maç ile takımın taktik yerleşimleri test edildi. Seans, top kapma çalışmaları ve bireysel şut çalışması ile tamamlandı; bu bölümler oyuncuların hem fiziksel hem de maç ritmini yükseltmeyi hedefledi.

Gelecek program:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı bir antrenmanla devam edecek. Kulüp, programı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek ve teknik ekip hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini belirledi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, İKİ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.