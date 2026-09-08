Türk dünyasında bisiklet iş birliği için yeni adım

İstanbul'da kuruluş istişare toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde 2024'te başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliği girişimi kapsamında, Kuruluş İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Projenin hedefi; Türk devletleri arasında bisiklet sporunun gelişimini desteklemek, sporcuların uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülkeler arasındaki sportif iş birliğini güçlendirmek olarak özetleniyor. 2024'ten bu yana sürdürülen temaslar ve hazırlıklar bu toplantıda somut adımlara dönüştürülmeye başlandı.

katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan bisiklet federasyonlarından temsilciler ile Türk Devletleri Teşkilatı yetkilileri hazır bulundu. Azerbaycan'ı Halkla İlişkiler Başkanı Parviz Musayev, Kazakistan'ı Almatı Bisiklet Federasyonu Başkanı Bakhtiyar Mamyrov, Özbekistan'ı Genel Sekreter Hurshid Atakulov temsil etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu heyetinde Başkan Emin Müftüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Cengiz ve Dr. Kenan Güler, Genel Sekreter Sedat Fırat, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar ile Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Çavuşoğlu yer aldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nı ise Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Nuru Guluyev temsil etti.

yönetim ve teknik kurulların hedefleri:

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından hazırlanan proje belgesinde, üye ülkelerin eşit şekilde temsil edileceği kapsayıcı bir yönetim yapısının oluşturulacağı ön görülüyor. Proje kapsamında antrenör ve hakem eğitimi, sporcu gelişimi ve yarış organizasyonları gibi alanlarda teknik kurulların kurulması, bilgi ve deneyim paylaşımının sistematik hale getirilmesi planlanıyor. Bu yapı sayesinde ülkeler arası ortak eğitim programları ve ortak yarış takvimleri oluşturulması hedefleniyor.

Emin Müftüoğlu toplantının önemini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün İstanbul’da yalnızca yeni bir spor kuruluşunun temellerini konuşmuyoruz; ortak tarihimizden ve kültürel bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının gençleri için ortak bir gelecek kuruyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyım ve gerçekten duygulandım. Bisiklet, sınırları aşan; insanları, şehirleri ve ülkeleri birbirine yaklaştıran güçlü bir spor. Aynı dili, aynı duyguyu ve ortak değerleri paylaşan ülkelerimizin pedalların ritminde buluşması son derece anlamlı. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 2024 yılında attığımız ilk adımın bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın koordinasyonuyla somut bir kuruluş yol haritasına dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz; sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve genç yeteneklerimizin birlikte gelişeceği, bilgi ve deneyimin paylaşılacağı, uluslararası alanda güçlü ve saygın bir bisiklet ekosistemi oluşturmak. İstanbul’daki bu buluşmanın Bakü’de atılacak yeni adımlarla resmî bir yapıya kavuşacağına yürekten inanıyorum. Türk Devletleri Bisiklet Birliği, ortak köklerimizi ortak başarılara ve ortak bir geleceğe taşıyacaktır."

İstanbul'daki istişarenin ardından, Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğündeki çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı koordinasyonunda üye ülkeler arasında ilerletilmesi planlanıyor. Toplantı, kısa vadede teknik kurulların oluşturulması ve orta vadede resmî bir birlik yapısına geçilmesi yönünde yol haritası belirledi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE 2024 YILINDA BAŞLATILAN TÜRK DEVLETLERİ BİSİKLET BİRLİĞİ GİRİŞİMİ KAPSAMINDA KURULUŞ İSTİŞARE TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.