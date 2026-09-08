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Denizli yurtları yeni döneme tüm hazırlıkları tamamlayarak giriyor

Denizli'de 2026-2027 dönemi öncesi yurtlar hazırlandı; il merkezindeki başvuranların tamamı yerleşti, 11 yurtta 11 bin 964 öğrenciye hizmet verilecek.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Denizli yurtları yeni döneme tüm hazırlıkları tamamlayarak giriyor

Hazırlıklar yerinde incelendi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 2026-2027 akademik yılı öncesinde öğrenci yurtlarında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. İncelemede Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'dan bilgi alındı ve barınma, beslenme, güvenlik ile sosyal alanların öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi değerlendirilerek gerekli talimatlar verildi.

Yurt yerleştirme ve giriş tarihleri:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 yurt başvuru sonuçlarına göre, Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim görecek ve il merkezindeki yurtlara başvuran öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildi. Yurt bulunmayan ilçeler ile Buldan ve Çivril ilçelerinde yedek sıralamada bulunan öğrencilerin yerleştirmeleri misafir öğrenci kontenjanları kapsamında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Denizli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara 11 Eylül Cuma günü giriş yapabilecek.

Sosyal ve destek hizmetleri:

Denizli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 11 yurtta yeni eğitim öğretim döneminde toplam 11 bin 964 öğrenci barınma hizmeti alacak. İl merkezinde 6, ilçelerde ise Tavas, Çivril, Bekilli, Honaz ve Buldan olmak üzere 5 yurt müdürlüğü ile öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanacak. Odalar, yemekhaneler, kütüphaneler ve sosyal alanlar öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek hazır hale getirildi.

Yurtlarda yalnızca barınma değil, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik programlar da sunulacak. Bu kapsamda kültür, sanat ve teknoloji odaklı etkinlikler, spor faaliyetleri ve fitness salonları, konferans ve seminerler, çeşitli atölyeler, modern konseptli kafeterya, kütüphane, psikososyal destek, rehberlik ve kariyer planlaması gibi hizmetler sağlanacak.

Vali Yavuz Selim Köşger, yeni dönem öncesinde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Her bir öğrencimiz, ailelerinin bizlere emaneti, ülkemizin değerleri ve göz bebeğimizdir." Vali Köşger, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi ve tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 2026-2027 AKADEMİK YILI HAZIRLIKLARI DEVAM EDERKEN ÖĞRENCİ...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 2026-2027 AKADEMİK YILI HAZIRLIKLARI DEVAM EDERKEN ÖĞRENCİ YURTLARININ SON DURUMUNU YERİNDE İNCELEYEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINCA BUGÜN AÇIKLANAN YURT BAŞVURU SONUÇLARINA GÖRE DENİZLİ İL MERKEZİNDEKİ YURTLARA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMI YERLEŞTİRİLİRKEN, KENT GENELİNDE 11 YURTTA TOPLAM 11 BİN 964 ÖĞRENCİ AĞIRLANACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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