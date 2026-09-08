Muğlaspor'da tarihi kilometre taşı: Daniel Avramovski ilk yabancı kaptan

Muğlaspor tarihine geçen kaptan:

Daniel Avramovski, Muğlaspor'da kulüp tarihinin ilk yabancı takım kaptanı unvanını aldı. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu, 31 yaşında ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takımın formasını giyiyor. Bu atama, kulüp ve taraftarlar için sembolik bir önem taşıyor.

Maç değerlendirmesi ve takım morali:

Avramovski yayımladığı mesajında, takımın kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmanın kendileri için özel olduğunu vurguladı. Mesajında şunları söyledi: "Taraftarlarımızın önünde, kendi sahamızda oynadığımız ilk maç hepimiz için çok özel bir gündü. Takım olarak bize gösterilen inanılmaz desteğe galibiyetle karşılık vermeyi çok istedik. Üç puanı alamadık ancak sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık ve son düdüğe kadar mücadele ettik. Bu sonuçla birlikte üst üste beşinci maçımızı da kaybetmeden tamamladık. Bundan sonra yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Teşekkür ve birlik mesajı:

Tecrübeli futbolcu, taraftarlara ve takıma destek veren herkese şükranlarını iletti. Avramovski, "Muhteşem destekleri için taraftarlarımıza, ayrıca yanımızda olan ve bu takıma inanan herkese çok teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Kulübün ilk yabancı kaptanının bu açıklamaları, hem saha içi mücadeleye hem de taraftar ilişkilerine yönelik beklentileri özetliyor.

MUĞLASPOR’UN KUZEY MAKEDONYALI FUTBOLCUSU DANİEL AVRAMOVSKİ, TAKIMIN İLK YABANCI TAKIM KAPTANI OLARAK TARİHE GEÇTİ. TECRÜBELİ ORTA SAHA OYUNCUSU, TARAFTARLARA VERDİĞİ MESAJDA İLK İÇ SAHA MAÇININ KENDİLERİ İÇİN ÖZEL OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ" DEDİ.