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Çakır'tan yanıt: Sergen Yalçın'ın sözlerini ciddiye almıyoruz

Samsunspor sözcüsü Suat Çakır, Sergen Yalçın'ın yorumlarını ciddiye almadığını, ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini ve sakatların döneceğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çakır'tan yanıt: Sergen Yalçın'ın sözlerini ciddiye almıyoruz

sakatlar ve kadro hazırlığı:

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Çorum FK maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Çakır, Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan'ın takımla çalışmalara başlayacağını, bu iki oyuncunun Çorum FK maçına hazır olmasının beklendiğini belirtti.

Çakır, tedavileri süren oyuncular arasında Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou'nun bulunduğunu, bu isimlerin takıma katılmasının beklendiğini söyledi. Kocaelispor maçında sakatlanan Samet Onur ve Yalçın Kaya'nın tedavilerinin tamamlandığını ve takımla çalışmalara başlayacaklarını aktardı. Öte yandan Elliot Watt kırmızı kart cezalısı olduğu için Çorum maçında oynayamayacak.

ilk 5 hedefi ve taraftar çağrısı:

Lig hedeflerine değinen Çakır, Samsunspor'un ilk 5 iddiasından vazgeçmediğini vurguladı. "Bizim bir hedefimiz var. İlk 5 hedefimizden biz vazgeçmedik. İlk beş hedefimiz devam edecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek beklentiyi sürdürdüklerini ifade etti. Çakır, mevcut puan durumunun takımın hak ettiği yerde olmadığını düşünerek taraftardan Çorum FK maçında coşkulu destek istedi: "Çorum FK maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Çünkü artık bir çıkış yakalamamız lazım."

Çakır, yönetimin ve teknik ekibin yaklaşımını gelecek planları üzerinden açıkladı: "Bu yıl sadece bugünün takımını değil geleceğin takımını kurduk. Samsunspor’un geleceğini planlıyoruz. Yaptığımız transferleri gördüğünüz gibi genç gelecek vadeden kaliteli futbolcular. Bu oyuncular Samsunspor’a gelecekte çok daha büyük faydalar sağlayacaktır." Teknik ekipten bahsederken, sezona 23 futbolcu ve 4 kaleci ile başladıklarını, sezon başında hoca tarafından belirtilen "22 futbolcu 4 kaleci" yapılanmasına yakın bir kadro kurduklarını ifade etti ve sakatların iyileşmesiyle performansın yükseleceğini ekledi.

sergen yalçın'ın eleştirilerine cevap:

Çakır, Samsunspor'un geçen sezona göre daha güçsüz olduğu ve üst sıralarda yer alamayacağı yönündeki değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın'a da yanıt verdi. Çakır, Yalçın'ın yorumlarını takip etmediğini belirterek eleştirileri önemsemediğini söyledi: "Sergen Yalçın maç mı takip ediyormuş? Takımları mı takip ediyor? Ben onu ciddiye almıyorum." Ayrıca diğer spor adamlarının çeşitli değerlendirmelerine işaret eden Çakır, kulübün kendi yoluna odaklandığını ve takıma güven duyduklarını vurguladı.

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR, SERGEN YALÇIN’IN SAMSUNSPOR YORUMLARINA...

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR, SERGEN YALÇIN’IN SAMSUNSPOR YORUMLARINA KATILMADIĞINI VE KENDİSİNİ CİDDİYE ALMADIĞINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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