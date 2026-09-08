Şili'de tarih yazma sınırı: Ali Türkkan'ın şampiyonluk finali

Ali Türkkan'ın şampiyonluk sınavı

Türkiye'yi Dünya Ralli Şampiyonası'nda temsil eden Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ile co-pilotu Bilge Ayan, Junior WRC sezonunun final etabında ülke spor tarihi için kritik bir sınava çıkıyor. İkili, Şili Rallisi'nde başarısını garantileyebilirse, Junior kategorisinde ilk Türk dünya şampiyonu unvanını kazanmış olacak.

Şili rallisinin zorlukları:

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonasının 12'nci ayağı olarak düzenlenen Şili Rallisi, 10-13 Eylül tarihleri arasında Pasifik kıyısındaki Concepcion kentinde koşulacak. Toplam 311,7 kilometrelik parkurda yer alan 16 özel etap, yoğun orman geçişleri, keskin virajlar ve değişken zemin koşullarıyla dikkat çekiyor; hava sürprizleri ve yüzey değişimleri küçük hataların bile ağır maliyetler doğurmasına neden olabiliyor.

Sezon performansı ve önceki sonuçlar:

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans, etap birincilikleri ve geri dönüşlerle dikkat çeken ikili, şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıdı. Ali Türkkan, 2025 sezonunda Acropol Rallisinde etap birinciliği kazanarak Türkiye'ye Dünya Ralli sahnesinde bir ilk getirmişti. Bu sezon Hırvatistan ve Portekiz yarışlarındaki birincilikleriyle de Junior WRC'deki iddiasını güçlendirdi.

Finlandiya Rallisi'nde yaşanan talihsiz kazaya rağmen gösterdikleri kararlılık, takımın direnç ve strateji gücünü ortaya koydu. Yarışın kalan bölümünde yapılan ataklarla etap liderlikleri elde eden ekip, moral ve teknik olarak Şili'ye umutlu bir şekilde gidiyor.

Son düzlükte taktik ve baskı yönetimi:

Şili'de başarı, yalnızca hızla değil hata yönetimi, lastik ve süspansiyon ayarları ile doğru tempoyu yakalamakla geliyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin ekibi, sezon boyu biriktirdiği veriler ve etap deneyimiyle riskleri minimize etmeye çalışacak. Ali Türkkan ile Bilge Ayan arasındaki uyum, özellikle zorlu etaplarda şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

Takım için bu yarış, bir sezonun finali olmanın ötesinde, Türk motor sporlarının uluslararası arenada bir kilometre taşı olma potansiyeli taşıyor. Şili'deki sonuç, sadece bir yarış galibiyeti değil; yıllardır süren emeklerin, altyapınin ve uluslararası hedeflerin somutlaşma fırsatı olarak görülüyor.

Gözler Ali Türkkan ve Bilge Ayan'ın üzerinde: başarılı bir performans Türkiye'yi Junior WRC'de dünya şampiyonluğuna taşıyacak ve ekip ile ülke ralli tarihine yeni bir sayfa ekleyecek.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NDA (WRC) TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE PİLOTU ALİ TÜRKKAN VE CO-PİLOTU BİLGE AYAN, TÜRK MOTOR SPORLARI TARİHİNDE BİR İLKLERDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR. İKİLİ, JUNİOR WRC SEZONUNUN FİNAL YARIŞI OLAN ŞİLİ RALLİSİ'NDE, YALNIZCA BİR YARIŞA DEĞİL, TÜRKİYE'YE İLK DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONLUĞU'NU KAZANDIRMAYA START ALACAK.