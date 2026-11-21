Samsun'da kaza detayları:
Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Sarı Yusuf mevkisinde meydana geldi. 52 AHG 032 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
yaralanma ve müdahale:
Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
soruşturma devam ediyor:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAMSUN’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
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