Beşiktaş'ta gece yarısı saldırısında hedefin garson olduğu belirlendi

Olayın ayrıntıları

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları polis incelemesiyle netleşti. Yetkililerin ilk tespitlerine göre, saldırının mekana genel bir eylem olarak değil, iddialara göre burada garson olarak çalışan B.B.'ye yönelik olduğu değerlendirildi.

Saldırı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından iş yerine ateş açıldı. Şüpheli veya şüpheliler olayın ardından kaçtı. Yapılan yerinde incelemede, B.B.'nin bacağından hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Polis çalışması ve işyeri değerlendirmesi:

Olay yerine çağrılan polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Mekan sahibi, olay öncesinde herhangi bir tehdit almadığını bildirdi. Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Beşiktaş’ta eğlence mekanındaki saldırının detayları ortaya çıktı