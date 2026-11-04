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Uzunoluk mevkisinde trafik kazası: panelvan devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde panelvan ile kamyonun çarpışması sonucu kamyon sürücüsü Volkan Alpsan hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uzunoluk mevkisinde trafik kazası: panelvan devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

kaza detayları

Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkiinde meydana gelen kazada bir panelvan ile bir kamyon çarpıştı. Olayda kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken, panelvan sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, panelvanın sürücüsü Ş.İ. (52) idaresindeki yabancı plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Volkan Alpsan (48) yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpışma gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek dururken, panelvan devrildi. Trafik kazasının şiddetiyle araçlarda önemli hasar oluştu.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrası panelvan sürücüsü Ş.İ. Sivaslı Devlet Hastanesi’ne, kamyon sürücüsü Volkan Alpsan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen Volkan Alpsan hayatını kaybetti. Panelvan sürücüsünün tedavisi hastanede devam ediyor.

Olay yerinde polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürdü. Kazanın kesin nedeni ve sorumluluk, resmi soruşturma sonucunda belirlenecek.

Uşak&#039;ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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