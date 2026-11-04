Gönen'de yerden buhar yükseldi: 94 derece sıcak su ve bilinmeyen koku tespit edildi

Olayın tespiti:

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi yakınlarında, köy meydanına yakın bir noktada vatandaşların yerden buhar yükseldiğini fark etmesi üzerine bölge incelendi. Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle muhtarın yönlendirmesi sonucu yapılan küçük çaplı kazıda yüzeye sıcak su çıktığı belirlendi.

muhtarın açıklaması:

Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, ilk bulgunun buhar olduğunu, ufak bir kazı sonrası sıcak su ile karşılaşıldığını ve durumu yetkililere bildirdiklerini aktardı. Türkoğlu, yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olarak söylendiğini ifade etti.

sıcak su ve koku araştırması:

Bölgeden ayrıca kaynağı henüz belirlenemeyen bir koku hissedildiği bildirildi. Sıcak suyun çıktığı alanın çevresinde güvenlik ve sağlık açısından önlemler alınması için resmi makamlara gerekli bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi. Yetkililerin ve ilgili birimlerin alana giderek detaylı inceleme gerçekleştirmesi bekleniyor; bu süreçte halkın bilgilendirilmesi ve alanın denetlenmesi öncelikli olacak.

Olayla ilgili ikinci aşama ölçümler ve kaynağın belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

BALIKESİR’İN GÖNEN İLÇESİNE BAĞLI MURATLAR MAHALLESİ’NDE, KÖY MEYDANINA YAKIN BİR ALANDA 94 DERECE SICAKLIĞINDA SU KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI. BÖLGEDE KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR KOKUNUN DA OLDUĞU BELİRTİLDİ.