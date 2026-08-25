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Kocaelispor orta sahasını hulisi destici ile uzun soluklu planlıyor

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile anlaşarak orta saha oyuncusu Hulisi Destici'nin nihai transferini tamamladı ve oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor orta sahasını hulisi destici ile uzun soluklu planlıyor

Kocaelispor hulisi destici ile resmen anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici için kulüpler arasında mutabakata vardığını açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı ve transfer resmileşti.

transferin kapsamı ve kulüp stratejisi:

Yapılan açıklama, Kocaelispor'un transfer döneminde orta sahaya öncelik verdiğini gösteriyor. Uzun süreli bir sözleşme tercih edilmesi, kulübün oyuncuya uzun vadeli katkı beklentisini ve kadro planlamasında süreklilik arayışını işaret ediyor. Teknik ekip açısından Destici'nin takıma adaptasyonu ve görev dağılımı önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıca unsurlar olacak.

kulübün resmi ifadesi:

Kocaelispor tarafından yapılan açıklamada, Kulübümüz ile Gençlerbirliği arasında futbolcu Hulisi Destici’nin kulübümüze nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır ifadelerine yer verildi.

Transfer, Kocaelispor'un yaz dönemindeki hamlelerine eklenirken, taraftarlar ve yönetim oyuncunun performansını ve takıma katkısını sezon içinde değerlendirecek. Kulüpler arasındaki anlaşma ile ilgili ek mali veya takas bilgisi paylaşılmadı.

RECEP DURUL - HULİSİ DESTİCİ

RECEP DURUL - HULİSİ DESTİCİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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