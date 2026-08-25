Osmaniye’de 7 Ocak Stadyumu yenileme çalışmalarında yüzde 75 tamamlandı

Çalışmalarda son durum

Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda yürütülen yenileme çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı %75 seviyesine ulaştı. Projeyi yerinde inceleyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yüklenici firma yetkilileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'den projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Projenin teknik bileşenleri:

Toplam 6 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip tesiste, saha ölçüleri 105x68 metre olarak planlanan modern futbol sahası yer alacak. Proje kapsamında ayrıca 7 çok amaçlı spor salonu, sporcu mahalleri, basın, protokol ve canlı yayın alanları ile teknik ve destek birimleri oluşturuluyor. Tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 700 kVA kapasiteli bir jeneratör de kurulacak.

Kapasite ve akreditasyon beklentileri:

Yenileme tamamlandığında stadyumun seyirci kapasitesinin 6 bin 580 olması planlanıyor. Yapılan çalışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) akreditasyon kriterleri gözetilerek yürütülüyor; hedef, tesisin Süper Lig’e kadar uzanan gereksinimleri karşılayacak kaliteye erişmesi.

Vali Serdengeçti, projede tüm unsurların müsabakadan yayına, sporcu mahallerinden protokole kadar dikkate alındığını belirterek, tesisin Osmaniye’nin spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ve projenin en kısa sürede tamamlanmasının istendiği ifade edildi.

Yerinde yapılan incelemeler çerçevesinde yüklenici firma ile koordinasyonun devam ettiği, kalan işlerin program dahilinde tamamlanması için takvimsel düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

OSMANİYE 7 OCAK STADYUMU’NDA ÇALIŞMALAR YÜZDE 75’E ULAŞTI