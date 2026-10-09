Besmeleyle başlayan amin alayı Oltu sokaklarını renklendirdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minikler için geleneksel 'Amin Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi. Oltu İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda her yıl eğitim-öğretim dönemi başında düzenlenen 'Bed-i Besmele' töreni, çocukların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik ve yürüyüş:

Program kapsamında 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, velileriyle birlikte sabah saatlerinde Fatih Camii önünde toplandı. Minikler ellerinde Türk bayrakları ve süslemelerle, tekbirler eşliğinde kortej oluşturarak Güllük Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Güllük Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.

Törenin anlamı ve katılımcılar:

Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, öğrenciler ve veliler katıldı. Müftülük yetkilileri, 'Bed-i Besmele' geleneğinin Osmanlı'dan günümüze uzanan bir uygulama olduğunu, besmele ile başlamanın sembolik ve dini önem taşıdığını vurguladı. Açıklamalarda, halk arasında amin alayı denilen bu toplu duaların okul başlangıçlarını kutsamak amacıyla yapıldığı anlatıldı.

Programa katılan protokol temsilcileri tören sonunda miniklere çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik boyunca çocukların yaşadığı sevinç ve velilerin desteği, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Oltu Müftüsü Veysel Çelebi etkinliğin amacını, geleneksel uygulamanın anlamını ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek özetledi. Yerel uygulamalar içinde yer alan bu tür törenlerin, ailelerin ve toplumun çocuklarla kurduğu bağı güçlendirdiği belirtildi.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI 4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN GELENEKSEL "AMİN ALAYI" YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.