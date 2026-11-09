Sakaryalı yüksek lisans öğrencisi tıp kurultayında uluslararası isimlerle bir arada

Kurultaya davet edilen genç araştırmacı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Duygu Selen Yılmazcan, İstanbul'da düzenlenen 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayına davet edilen genç araştırmacılar arasında yer aldı. Kurultay, sağlık alanındaki güncel çalışmaların ve araştırma odaklı projelerin paylaşıldığı önemli bir platform olarak öne çıktı.

Kurultayın kapsamı ve tema:

Program, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, "Türk Tıp Dünyasında Üreten Sağlık: Küresel Sağlık Tehditleri Karşısında Dirençli Sağlık Sistemleri" teması etrafında sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki araştırma, inovasyon, sağlık teknolojileri ve klinik çalışmaları gündeme taşıdı.

Ödül töreni ve katılımcılar:

Kurultay kapsamında düzenlenen 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreninde ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Programa ayrıca Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Davet edilen genç araştırmacılar arasında yer almak, Duygu Selen Yılmazcan için alandaki gelişmeleri takip etmek ve ulusal ile uluslararası akademik ağlarla etkileşim kurmak açısından önemli bir fırsat sundu. Kurultay, genç bilim insanlarının görünürlüğünü artıran ve disiplinlerarası iş birliklerini teşvik eden bir ortam sağladı.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ DUYGU SELEN YILMAZCAN, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 12’NCİ TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI’NA DAVET EDİLEN GENÇ ARAŞTIRMACILAR ARASINDA YER ALDI.