Havacılık eğitiminde üniversiteyle sektör arasında uygulamalı köprü kuruldu: MSKÜ, Çelebi ve YDA iş birliği

iş birliği protokollerinin kapsamı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversite ile havacılık sektörü arasındaki etkileşimi artırmak ve öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları Çelebi Ground Handling Türkiye ve YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme ile iş birliği protokolleri imzaladı. Protokoller, özellikle uygulamalı eğitimin güçlendirilmesine odaklanıyor.

İmza törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Çelebi Ground Handling Dalaman İstasyonu Müdürü Ebru Altaş ve YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme Mali İşler Direktörü Metin Batak katıldı.

eğitim programı ve uygulama hedefleri:

Protokoller, Dalaman Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı kapsamında öğrencilerin teorik bilgi ile saha deneyimini birleştirmeyi hedefliyor. Amaç, öğrencilerin havacılık alanındaki uygulamaları yakından tanıması ve mesleki yetkinliklerinin güçlendirilmesidir.

sektör katkıları ve staj imkanları:

İş birliği çerçevesinde yer hizmetleri yönetimi ve havaalanı ve terminal yönetimi dersleri sektör yöneticilerinin katkılarıyla yürütülecek. Ayrıca her iki firma tarafından öğrencilere düzenli staj imkânı sunulması, saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve mesleki gelişim faaliyetlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Üniversite ile sektör arasındaki bu etkileşimin, öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasına, mesleki yetkinliklerinin artmasına ve istihdam olanaklarının genişlemesine katkı sağlaması bekleniyor. Protokoller aynı zamanda eğitim süreçlerinin sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesine imkân tanıyacak.

MSKÜ’DEN HAVACILIK EĞİTİMİNDE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ