Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada belirlenen şüphelilere peş peşe baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı ve üzerlerinde ile adreslerinde arama yapıldı.
Ele geçirilenler:
Aramalarda, koltuk altına üç paket halinde zulalanmış 1 kilo 780 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para bulundu.
Adli süreç:
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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