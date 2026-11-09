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Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Mersin'de narkotik ekipleri düzenlediği baskınlarda 1 kilo 780 gram metamfetamin ile kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirip 7 şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada belirlenen şüphelilere peş peşe baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı ve üzerlerinde ile adreslerinde arama yapıldı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda, koltuk altına üç paket halinde zulalanmış 1 kilo 780 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para bulundu.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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