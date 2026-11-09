Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada belirlenen şüphelilere peş peşe baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı ve üzerlerinde ile adreslerinde arama yapıldı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda, koltuk altına üç paket halinde zulalanmış 1 kilo 780 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para bulundu.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER